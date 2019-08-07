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القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر أكثر من ٤٠٠ مستحضرات تجميل

القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر أكثر من ٤٠٠ مستحضرات تجميل
http://almnatiq.net/?p=760409
المناطق- تبوك - محمد العنزي :

كثفت بلدية محافظة تيماء جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي قام بها القسم النسائي بالبلدية.

وشملت الملاحظات المضبوطة استخدام أدوات منتهية الصلاحية وتدني مستوى النظافة وسوء أدوات التجميل ومصادرة ٤١٩ من مستحضرات تجميل .

وأوضح مدير العلاقات العامه والإعلام ببلدية محافظة تيماء فواز العنزي بتوجيهات متابعة من قبل رئيس البلدية المهندسسلامه بن هليل البلوي بتكثيف الرقابه الصحيه على المحلات والمشاغل وهدفت التأكد من سلامة مستحضرات التجميل ونظافة الفرش وصلاحية صبغات الشعر بالإضافة إلى التأكد من الاشتراطات الصحية للعاملات بالمنشآت .

وبينت مديرة القسم النسوي / نجود العنزي إلى أنه تم خلال الجولات ضبط كميات من أدوات التجميل منتهية الصلاحية وقد تم مصادرتها , فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين .

ودعت نجود العنزي المواطنات والمقيميات للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالإتصال على رقم البلاغات 940 أو عبر قناة التواصل الإجتماعي .

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