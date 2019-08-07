احدث الأخبار

رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج
أبرز المواد
 «ساما» تعلن عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية
أبرز المواد
 أكثر من 300 مراجع للمراكز الصحية بمنافذ الحج البرية بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة”: 300 كادر صحي وإداري متأهبون لخدمة ضيوف الرحمن في مستشفى شرق عرفات
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة”: نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعاد
أبرز المواد
 النائب العام يستقبل نظيره المصري
أبرز المواد
 اتفاق أمريكي تركي بشأن “المنطقة الآمنة” شمال سوريا
أبرز المواد
 القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر أكثر من ٤٠٠ مستحضرات تجميل
منطقة تبوك
 وكيل امارة الباحة يرعى اختتام مهرجان العسل الدولي
منطقة الباحة
 أهالي” طريف ” يناشدون بافتتاح مستوصف لقوى الأمن
منطقة الحدود الشمالية
 الشؤون الإسلامية تطلق الروبوت الآلي لتقديم خدمة الإفتاء لحجاج بيت الله في أول إطلاق بالعالم الإسلامي
أبرز المواد
 سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة
أبرز المواد
رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج

رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج

أبرز المواد
«ساما» تعلن عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية

«ساما» تعلن عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية

أبرز المواد
أكثر من 300 مراجع للمراكز الصحية بمنافذ الحج البرية بالطائف

أكثر من 300 مراجع للمراكز الصحية بمنافذ الحج البرية بالطائف

منطقة مكة المكرمة
“الصحة”: 300 كادر صحي وإداري متأهبون لخدمة ضيوف الرحمن في مستشفى شرق عرفات

“الصحة”: 300 كادر صحي وإداري متأهبون لخدمة ضيوف الرحمن في مستشفى شرق عرفات

منطقة مكة المكرمة

“الصحة”: نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعاد

“الصحة”: نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعاد
http://almnatiq.net/?p=760419
المناطق - واس

نجح فريق طبي من “الصحة” في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض إلى أغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.
واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الحالة عبر خدمة الخط الساخن, ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية لذلك قرر الفريق الطبي على وجه
السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب, حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.
وأكدت “الصحة” نجاح هذه العملية الدقيقة التي وجدت إمكانات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج الذي سيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجة ونسكة بعدما تماثل للشفاء
ولله الحمد والمنة.

روابط ذات صلة

رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج

رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج
«ساما» تعلن عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية

«ساما» تعلن عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية
النائب العام يستقبل نظيره المصري

النائب العام يستقبل نظيره المصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*