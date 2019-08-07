“الصحة”: 300 كادر صحي وإداري متأهبون لخدمة ضيوف الرحمن في مستشفى شرق عرفات

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أكمل مستشفى شرق عرفات جاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن بسعة سريرية بلغت (230) سريرا ، ما بين غرف تنويم و(52) سريراً للعناية المركزة تعتبر الأحدث في مشعر عرفات، إضافة إلى غرف العناية بحالات الإجهاد الحراري تبلغ (39) سريرا في قسم الطوارئ, وذلك ضمن منظومة المستشفيات الموسمية التي هيأتها “الصحة” لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ .

ويقوم على تشغيل المستشفى (300) من الكادر الصحي والإداري المؤهل الذي خضع في الأيام الماضية إلى برامج تدريبية وورش عمل في جميع التخصصات، بهدف التأكد من جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الظروف في موسم الحج , حيث تم تجهيز المستشفى بوحدة خاصة للمصابين بأمراض الكلى والفشل الكلوي، إضافة إلى جهازي غسيل كلوي متنقل في وحدة العناية الخاصة للمصابين بأمراض الكلى في حالة الطوارئ.

