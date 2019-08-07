أكثر من 300 مراجع للمراكز الصحية بمنافذ الحج البرية بالطائف

المناطق - عادل الزهراني

قدمت الكوادر الطبية والفنية بالمراكز الصحية الخمسة بالمنافذ البرية على مداخل المحافظة والتابعة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال الأيام الثلاثة المنصرمة خدماتها لأكثر من 340 مراجع ومراجعه من المواطنين والحجاج.

وقال مدير إدارة المراكز الصحية بالمستشفى زبن العتيبي إلى أن المراكز الصحية الخمسة التي تعمل هي 3 مراكز مؤقتة تستحدث في المواسم وهي مركز صحي البهيته بالسيل الكبير والمركز الصحي بميقات وادي محرم ومركز صحي ميقات قرن المنازل بالسيل إضافة إلى مركزين دائمة هي مركز صحي السيل الكبير ومركز صحي الهدا مشيرا إلى أن المراكز تقدم خدمات متنوعة للمراجع تجمع بين الخدمات والرعاية الصحية والطبية للمراجعين من المواطنين والحجاج وكذلك تهتم بالجانب التوعوي والتثقيفي للحجاج كجانب وقائي وتثقيفي كما جهزت المراكز المؤقته بكافة الامكانات من تجهيزات طبية وكوادر طبية وفنية وإدارية وأنشطة تثقيفية وتوعوية تتوافق مع حملة وزارة الصحة التي تأتي تحت شعار #حج_بصحة .

الجدير بالذكر أن صحة الطائف تبذل جهودا كبيره من خلال توفير القوى البشرية العاملة بتلك المنافذ والمراكز والتجهيزات الطبية والعلاجية والاسعافية وكذلك البرامج التوعوية والتثقيفية حول الحج الصحي للمشاعر المقدسة والمراكز الصحية الواقعة بالطريق .