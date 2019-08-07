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رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج

رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج

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رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج

رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج
http://almnatiq.net/?p=760431
المناطق - واس

تناقل أفراد الكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، رسالة فيديو لأحد أبطال الوطن على الحد الجنوبي، قال فيها كلمات بعثت فيهم الفخر والاعتزاز بما يقدمون من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، خاصة وأنها جاءت من أحد الأبطال الذين يقفون بكل شجاعة وبسالة حماة للوطن ومقدساته ومدخراته.
وكانت تلك الثواني البسيطة كافية بالنسبة لهم عن أية تحفيز آخر ومن أي نوع لكلماتها العفوية الجميلة، التي دخلت القلوب قبل الآذان, حيث قال “إلى الأبطال الذين يخدمون الحجاج بتفاني، إن مهمتكم لا تقل عن مهمتنا بأي شيء، مهمتكم شريفة وتخدمون حجاج بيت الله، وبإذن الله أنكم في يوم من الأيام ستقفون في هذا المكان تخدمون أمن هذه الدولة أمن هذا الوطن وتحمون العقيدة، نحن الآن نقاتل وندافع عن الحدود مع الأبطال في الجبهة، وأنتم مثلنا تعملون على خدمة الحجيج “وختمها بنقله تحيات زملائه جميعاً لكل المشاركين من الكشافة.
من جهته أكد قائد معسكر ابن رجب الفرعي يعقوب بن الياس السبت عن اعتزازه وزملائه وفخرهم بما احتوته تلك الرسالة، مشيراً إلى أنها جاءت في وقتها لتحفيز أبنائنا الكشافة والجوالة وإخواننا القادة الذين عودونا كل عام على التضحية بكل شيء من أجل خدمة الحجاج.
وقدم باسمه وكافة زملائه قادة المعسكرات الفرعية شكرهم لصاحب الرسالة ولجميع جنود الوطن المرابطين على الحدود وفي كل أرجاء الوطن، الذين يسطرون أروع معاني التضحية والفداء، للذود عن حياض الدين وتراب الوطن الطاهر، ضد من سولت له نفسه أن يمس ترابه بسوء، داعين الله في الختام أن يحفظهم بحفظه، ويحرسهم بعينه التي لا تنام.

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