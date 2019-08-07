احدث الأخبار

بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر
أبرز المواد
 وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن
أبرز المواد
 العرجاني نائبا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي
المنطقة الشرقية
 الأخضر يتعادل سلبيا مع البحرين في بطولة غرب آسيا الودية
أبرز المواد
 وزير الإعلام يقف على استعدادات الوزارة والهيئات التابعة لها لموسم الحج
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالقاهرة تدشّن حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع ضحايا حادث معهد الأورام
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تدشن برامجها التوعوية للحجاج بتسع لغات
أبرز المواد
 البحري تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بجهود التوطين من خلال مشاركتها في برنامج “مسك القيم”
أبرز المواد
 رسالة من الحد الجنوبي تبعث الفخر والاعتزاز للكشافة الذين يخدمون الحجاج
أبرز المواد
 «ساما» تعلن عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية
أبرز المواد
بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر

بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر

أبرز المواد
وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ

وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ

أبرز المواد
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن

أبرز المواد
العرجاني نائبا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي

العرجاني نائبا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي

المنطقة الشرقية

سفارة المملكة بالقاهرة تدشّن حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع ضحايا حادث معهد الأورام

سفارة المملكة بالقاهرة تدشّن حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع ضحايا حادث معهد الأورام
http://almnatiq.net/?p=760441
المناطق - واس

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة مبادرة “روابط الدم” على مدى يومين للتبرع بالدم للمصابين في حادث معهد الأورام، بالتنسيق مع جامعة القاهرة، وذلك استجابةً لدعوة لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وتضامنًا مع جمهورية مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا في إطار أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبيرًا عن وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

ويشارك في الحملة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي ومنسوبي بعثة المملكة في مصر، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وعبّر السفير نقلي في تصريح له اليوم عن بالغ شكره لسرعة استجابة جامعة القاهرة للمبادرة، مشيرًا إلى أن “تدشين السفارة لمبادرة “روابط الدم” ما هو إلا جزء يسير وواجب تمليه تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، في إطار العلاقات المميزة بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -حفظهما الله-“.

واختتم السفير نقلي تصريحه بالتعبير عن بالغ العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء.

روابط ذات صلة

بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر

بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر
وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ

وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*