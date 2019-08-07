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وزير الإعلام يقف على استعدادات الوزارة والهيئات التابعة لها لموسم الحج

وزير الإعلام يقف على استعدادات الوزارة والهيئات التابعة لها لموسم الحج
http://almnatiq.net/?p=760448
المناطق - واس

تفقد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مساء اليوم، المركز الإعلامي في جدة، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440 هـ.
واستمع معاليه إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، بدءًا من تنسيق زيارات الإعلاميين الدوليين إلى مقرات الأجهزة الحكومية، والتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام الدولي، إلى الإشراف على البرنامج الإعلامي لضيوف الوزارة وتنسيقه.
كما تابع معالي الوزير الخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية “واس”، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج بدون استثناء، ونشر الأخبار والتقارير والصور بست لغات منها؛ العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية، إضافة إلى اللغة الروسية مطلعاً على الخدمات المقدمة للإعلاميين في بوابة الحج التي تشمل نشر الأخبار على مدار الساعة بلغتين، وتوفير الصور والفيديوهات بجودة عالية، إضافة إلى توفير الفيديوهات مترجمة بلغات مختلفة، وتقديم الدعم في طلبات التنسيق للجهات الحكومية.
وتفقد معالي وزير الإعلام خدمات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتمثلة في تسهيل دخول الوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، ومسح الأجهزة والمعدات في المنافذ الحدودية، وتقديم التسهيلات للوفود الإعلامية المحلية والدولية، ومنح تصاريح التصوير في الأماكن العامة بالمشاعر المقدسة، وتصاريح التصوير الميداني للفرق الإعلامية، وتقديم الدعم والمساندة للفرق الإعلامية أثناء التغطية الإعلامية بالمشاعر المقدسة، وتنظيم أنشطة البث الأرضي والفضائي.

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