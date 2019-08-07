الأخضر يتعادل سلبيا مع البحرين في بطولة غرب آسيا الودية

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http://almnatiq.net/?p=760454
المناطق - الرياض

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت منتخبي السعودية والبحريني، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا الودية بكرة القدم.

ولم يتمكن أحد من الطرفين في هز شباك الآخر على مدار شوطي المباراة، التي جرت على استاد “فرانسو حريري”، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وانفرد الأحمر البحريني، بعد هذا التعادل، بصدارة قائمة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وبانتظار نتيجة لقاء منتخبي الكويت والأردن.

بينما حصد المنتخب الوطني النقطة الأولى له في هذه البطولة، ويحتل المركز الثالث قبل الأخير.

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