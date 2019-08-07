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اصدر نائب رئيس الهيئةالسعوديةللحياة الفطرية قرارا يقضي بتكليف الموظف شديد بن حمد بن ظافر العرجاني نائبا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي يأتي ذلك بناء على مارفعه مدير عام المحافظة رشيد العتيبي لمصلحة العمل

من جانبه، قدم العرجاني شكره لنائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني ومدير عام المحافظة رشيد العتيبي ورئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي الاستاذ محمد بن جابر المهان على هذه الثقة واعدًا بتقديم المزيد من العمل والاجتهاد .

ويعتبر العرجاني من الكفاءات القيادية والادارية المؤهلة وله عده انجازات على مستوى عمله في الهيئة السعودية للحياة الفطرية .