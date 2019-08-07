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وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ

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وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ

وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 هـ
http://almnatiq.net/?p=760466
المناطق - واس

قام معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم بجولة ميدانية للطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، لتفقد الأعمال الواقعة على طريق السيل مرورًا بمركز الضبط الأمني في البهيتة ومحطة وزن الشاحنات بالسيل ، يرافقه وكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي ، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث سعد القحطاني ومدير عام الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان.
كما وقف معالي وزير النقل على مشروع استكمال أعمال السلامة بطريق (السيل – مكة) الواقعة على طريق السيل بطول 25 كيلومترًا، حيث يبلغ إجمالي طول الطريق 90 كيلومترًا، كما وقف معاليه على أعمال الصيانة المنتهية على طريق (مكة – السيل) و (مكة – الهدا) التي خضعت لإعادة إصلاح الطبقات الإسفلتية، وأعمال الدهانات الخاصة بالمسارات.
كما اطلع على عدة مشروعات منها: مشروع الأعمال التكميلية التي تمت بمركز البهيتة من استكمال لشبكة تصريف السيول والسياج الأمني حول المركز مع البوابات الخاصة به، إضافة إلى محطة وزن الشاحنات بالسيل التي تقوم بالتأكد من ضمان سلامة الطرق من الوزن الزائد والارتفاعات.
وتأتي الجولة ضمن جولات معاليه للوقوف على سير العمل وجاهزية المنظومة لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الوزارة ، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم خلال تنقلاتهم خلال موسم الحج .

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