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بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر

بالصور.. ملعب كرة قدم منحوت من الصخر الأول على مستوى العالم في جبال الحشر
http://almnatiq.net/?p=760472
المناطق - الرياض

تحتضن جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان جنوب السعودية، أول ملعب كرة قدم في العالم منحوت من الصخر ومدرجاته تشبه المدرجات الزراعية والمسارح الرومانية.
وقد تم إنشاءه بهذا الجمال بجهود ذاتية من المواطن محمد حربان الحريصي حيث ظل يعمل على نحته أكثر من ١٠ سنوات ‏بدأها في تدريج الملعب مستفيدًا من طبيعة المنطقة وتوفر الصخور إلى أن وصل إلى وضعه الحالي شبه مكتمل المدرجات و يتسع الملعب لأكثر من 20 الف متفرج ويتميز بشكله الرائع الذي يقع في بداية جبال الحشر صعودا والذي لايوجد له مثيل في العالم ليقدمها لشباب مجتمعه ليمارسوا هوايتهم المفضلة.
و ودفع الحريصي تكلفة الإنشاء مايقارب ٢ مليون ريال إلى الآن ومازال بحاجة إلى فرش الملعب (100م *60 م) وإنارة الملعب بشكل كامل واستكمال تجهيز المنصة الرئيسة ( منصة كبار الشخصيات ) بنفس طبيعة المدرجات مع عمل زجاج أمامي وتكييف المقر وبناء مقر ضيافة.
‏ وتهيئة منصة التعليق ومنصة المركز الإعلامي وغرف اللاعبين
وتجهيز دورات مياه للجمهور وللاعبين و تسوير الملعب وعمل حارات للمدرجات وتوسعة مواقف الملعب وسفلتة الطريق المؤدي إلى الملعب وإنارته

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من الاعجاب صورا عن الملعب وشكله واصفينها بالتحفة الرياضية العجيبة، مطالبين الجهات المعنية بتوثيقها كأولوية وطنية على المستوى العالمي، حيث تحتضن أكبر الدورات الرياضية على مستوى القطاع الجبلي وهي دورة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
يذكر أن جبال الحشر تعد من الوجهات السياحية المميزة جنوب المملكة وتتميز بمرتفعات رائعة وطبيعة خلابة وجبال يعانقها الضباب بشكل متواصل.

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