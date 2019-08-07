“84” عامود إنارة و “126” فانوس تضيء طريق وتقاطع الصوامع بالتقنية الحديثة بسكاكا

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الجوف : محمد الحسن

انهت أمانة منطقة الجوف إنارة طريق الفياض وتقاطع الملك عبدالله (الصوامع) بتقنية الإنارة الحديثة LED بـ 84 عامود إنارة و “126” فانوس و “3360م” من الكيابل .

وأكدت أمانة منطقة الجوف أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة لتحسين المشهد الحضري لمداخل المدن وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق .

وتعمل الادارة العامة للصيانة والتشغيل بامانة المنطقة بشكل حثيث على تطوير منظومة الانارة بافضل التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة حيث أن توفير استهلاك الطاقة يصل الى 70 ٪ .

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ان تلك الجهود تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف وسمو نائبه حفظهما الله، ومتابعة حثيثه من معالي وزير الشئون البلدية والقروية .