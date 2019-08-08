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وزارة الحج والعمرة : برنامج “كن عونًا” يقدم خدماته للحجاج بمشاركة 3 آلاف متطوع

وزارة الحج والعمرة : برنامج “كن عونًا” يقدم خدماته للحجاج بمشاركة 3 آلاف متطوع
http://almnatiq.net/?p=760490
المناطق - الرياض

سجلت وزارة الحج والعمرة من خلال برنامج “كن عونًا” أحد برامج الوزارة للمسؤولية الاجتماعية, مشاركة 3 آلاف متطوع ليكونوا في خدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 1440هـ، وذلك عبر تواجد 747 متطوعًا في المنافذ، و 500 متطوع في المشاعر المقدسة، و 456 متطوعًا في الحرمين الشريفين، و 136 متطوعًا في ميقات الجحفة، إضافة إلى العديد من المواقع التي تتطلب خدمات وتسهيلات للحجاج.
وأوضحت الوزارة أن المتطوعين يقدمون خدماتهم التي تشمل الاستقبال والتوديع، والتطوع البيئي، والإرشاد والتوجية، والتطوع الصحي، والترجمة، والتطوع الإعلامي ,لضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت والطرق، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
ويعد برنامج “كن عوناً” إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة وتعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتم, وتمكن الشباب من جميع أنحاء المملكة التقدم للتطوع وخدمة الحجاج في مختلف المجالات, حيث تعمل الوزارة على تأمين السكن و الإعاشة والتنقل للمتطوعين خلال فترة مساندتهم .

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