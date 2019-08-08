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نقل 2000 حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة

نقل 2000 حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=760509
المناطق - نجران

نقلت طائرات الايرباص ما يقارب 2000 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة على ست رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيام.

واستنفرت إدارة مطار شرورة مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمطار أقصى طاقتها لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من خلال تجهيز الصالات وتييسر إجراءات الركاب بكل يسر وسهولة ولضمان عدم تأخيرهم ووصولهم إلى مكة المكرمة في وقت وجيز.

وشارك في تقديم الخدمات بالمطار جمعية البر الخيرية بشرورة وفريق النشامى التطوعي في الصالات، حيث تم توزيع الوجبات الجافة والمرطبات والماء لتسهيل كافة أمور ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

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