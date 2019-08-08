سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

جازان - فضة عطيف :

اشتكى سكان الحي الغربي في قرية المرابي التابعة لمركز الحكامية بمنطقة جازان انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 21 ساعة حتى ساعة إعداد ، بعد الموجة المطرية مساء أمس .

ولم تتجاوب كهرباء صامطة مع بلاغات الأهالي المتكررة ولم تحضر أي فرقة لموقع الانقطاع منذ ليلة البارحة ، ورفع الأهالي بلاغات رقم : 3397758 و 3404141 .

وتحدث المواطن ابراهيم ولي قائلا : منذ ليلة البارحة ونحن نعاني الأمرين في انقطاع الكهرباء ولدي طفل مريض مرض سرطان في المخ ويحتاج لرعاية صحية واهتمام ولكن زادت معاناتنا مع هذا الانقطاع ولدي بالمنزل كبار سن يعانون الامرين مع ارتفاع درجات الحرارة .

وتحدث المواطن يحيى حكمي قائلا : تضررنا ضرر كبير من انقطاع الكهرباء في منازلنا كبار سن ومرضى وتلفت اجهزتنا الكهربائية والمواد الغذائية نناشد سمو أمير جازان بالتدخل عاجلا في معاناتنا .

واختتم الأهالي: “طفح الكيل من شركة الكهرباء، التي منذ سنوات طويلة لم تحل مشكلة الانقطاعات المتكررة، ونوجه مناشدتنا لقيادتنا الحكيمة بالنظر في معاناتنا من سوء الخدمات بالقرية”.