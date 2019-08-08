أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية

جازان - فضة عطيف :

عثرت فرق الدفاع المدني‬⁩ بجازان اليوم على احد افراد العائله المفقودة في سيل ⁧‫وادي مسله قرب محافظة احد المسارحة‬⁩ والمكونه من 5 اشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحي القحطاني بأنه تم العثور وهي الزوجه وبحالة وفاة والبحث جاري عن باقي المفقودين .

كما تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مُؤخَّرَاً، وما صاحبها من عواصف ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة الى غزيرة على منطقة جازان، شَمِلَت عَدَدَاً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سُمُوّه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإِجْرَاءَات المتبعة.

وكان سُمُوّه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمانة المنطقة ومديري المرور والدِّفَاع الْمَدَنِيّ والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحُكُومِيّة ذات العلاقة، للاطِّلَاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي طارئ.

ومؤكدا على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سُمُوّه أوَّلاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء التقلبات والحالة الجوية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

كما باشرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من السيول المنقولة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الثلاثاء واستمر هطولها أكثر من 5 ساعات .

وأوضح المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم خياط ، أن كمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على مدينة جيزان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جداً ولم تشهدها منطقة جازان منذ سنوات طويلة ، وقد باشرت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان وبلدياتها مهامها في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة متواصلة ، ولا زال العمل جارياً في جميع المواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار في عموم المنطقة .

وأشار خياط أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جيزان تبلغ أطوالها 14,5 كم وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة مدينة جيزان ، مبيناً أن هذه الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3,3 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة ، أما بالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة, فتم مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء ، وتم سحب كميات كبيرة من الشوارع ، ولا يزال العمل مستمرا على مدار الساعة .

وأكد خياط بأن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الامطار والسيول ودرء أخطارها .

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن كمية الأمطار التي شهدتها مدينة جيزان أمس الثلاثاء بلغت 75.00 ملم بينما تجاوزت كميات الأمطار في إحدى محافظات منطقة جازان ضعف هذا الرقم وبعض المحافظات تجاوزت كميات الأمطار بها 100.00 ملم .

من جهة أخرى باشرت عددا من البلديات بالمحافظات ومنها بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان ، فتح طريق عثوان بعد انقطاعه لمدة خمس ساعات ووصول عدة بلاغات للبلدية مساندة إدارة الطرق والنقل حيث عزلت السيول معدات فرقة إدارة الطرق والنقل المكلفة بصيانة العقبة والطريق اثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة بعد عصر يوم أمس واستمرت الى ساعات متأخرة من الليل وعزلت الأمطار المئات من السكان عن الوصول لمنازلهم كما شارك موظفي البلدية في تنظيم حركة السير واستغرق اعادة الطريق أكثر من 3 ساعات.

وأوضح مدير إدارة الحركة والصيانة بالبلدية سالم يحي المالكي بان البلدية تلقت عدة بلاغات عن انجرافات وانقطاع لطريق جبل عثوان وعلى الفور باشرت البلدية وعدد من الموظفين للموقع وتم فتح الخط خلال 3 ساعات ومساندة إدارة الطرق والنقل مبينا ان البلدية باشرت كذلك عدة انهيارات صخرية على الشارع العام بالمحافظة وفي جبالها ولازالت المعدات تعمل حتى الان على فتح كافة الطرق المقطوعة وتلقي بلاغات المواطنين ومباشرتها على الفور مبينا ان البلدية استنفرت كافة معداتها وآلياتها لفتح الطرق وعمل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة.

وكانت محافظة الداير قد شهدت يوم أمس أمطار غزيرة وضباب كثيف على الجبال استمر لساعات الصباح الأولى وانقطعت عدة طرق وحدثت انهيارات على الطرق الجبلية.

وقامت بلدية محافظة ⁧‫الطوال‬⁩ ب‫الحد الجنوبي‬⁩ ممثلة بإدارة الكوارث والطوارئ وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية ⁧‫م. عبدالوهاب مباركي‬⁩ باستنفار فرقها و جهودها بمعالجة ونزح تجمع مياة الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على المحافظة والقرى التابعة لها.

ومتابعة ما تعرضت له اجزاء من المحافظة من سيول منقولة عبر عددا من الأودية.

كما استنفرت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة جهودها من خلال فرقها ومعداتها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول ومتابعة الحالة المطرية والأضرار الناتجة عنها.

وأفاد رئيس البلدية المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان بأن الفرق والمعدات باشرت أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار وسحب المياه المتجمعة في الشوارع والتجمعات السكانية وفتح قنوات التصريف ضمن مجراها الطبيعي مؤكداً بأن الجهود مستمرة بمتابعة رئيس المركز الأستاذ عبدالله السهلي للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة .