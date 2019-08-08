وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري

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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مساء أمس (الأربعاء)، التصدي لأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وسبل تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله أيضاً التحديات الإقليمية، وأعادا التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث للدفع قدماً بالعملية السياسية.