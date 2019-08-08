احدث الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري
أبرز المواد
 سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة
منطقة جازان
 أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية
منطقة جازان
 المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبي
أبرز المواد
 نقل 2000 حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة
أبرز المواد
 السفارة السعودية بواشنطن تفند الاتهامات الملفقة ضد المملكة بشأن جهود مكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 حاج يمني: الملك سلمان أبا وجارا عزيزا لليمن
أبرز المواد
 دراسة تدحض “خرافة” ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يشيدون بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم للمملكة
أبرز المواد
 تحالف دعم الشرعية في اليمن: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة : برنامج “كن عونًا” يقدم خدماته للحجاج بمشاركة 3 آلاف متطوع
أبرز المواد
 طائرات النظام السوري تشن غارات بريفي إدلب وحماة
أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري

أبرز المواد
سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

منطقة جازان
أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية

أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية

منطقة جازان
المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبي

المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبي

أبرز المواد

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري
http://almnatiq.net/?p=760529
المناطق - الرياض

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مساء أمس (الأربعاء)، التصدي لأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وسبل تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله أيضاً التحديات الإقليمية، وأعادا التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث للدفع قدماً بالعملية السياسية.

روابط ذات صلة

المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبي

المسماري: سندمر أي هدف يهدد الشعب الليبي
نقل 2000 حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة

نقل 2000 حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة
السفارة السعودية بواشنطن تفند الاتهامات الملفقة ضد المملكة بشأن جهود مكافحة الإرهاب

السفارة السعودية بواشنطن تفند الاتهامات الملفقة ضد المملكة بشأن جهود مكافحة الإرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*