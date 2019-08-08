الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض.. وأمطار رعدية على جازان وعسير

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http://almnatiq.net/?p=760533
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من (متوسطة الى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير) ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتد الى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر ،متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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