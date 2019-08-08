العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

المناطق - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحا وقوف فلسطينيين وراء قتله.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عاما، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضي فلسطينية بين بيت لحم والخليل.

وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين، وتم العثور على علامات طعن على جثته.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وأطلقت عملية تمشيط وملاحقة واسعة.