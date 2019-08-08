احدث الأخبار

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة
أبرز المواد
 الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام
أبرز المواد
 العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية
أبرز المواد
 بيكيه يرسل “رسالة مبطنة” لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة
أبرز المواد
 جيوش المستقبل.. 8 اختراعات عسكرية ستغير عالم المعارك
أبرز المواد
 المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة يستقبل سفيرة خادم الحرمين لدى أمريكا
أبرز المواد
 بعد 30 عاماً.. زميلا دراسة يلتقيان في الحج
أبرز المواد
 اكتشاف رائع عن فوائد “العنب” في حماية الأسنان من التسوّس
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض.. وأمطار رعدية على جازان وعسير
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري
أبرز المواد
 سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة
منطقة جازان
 أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية
منطقة جازان
“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة

أبرز المواد
الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام

الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام

أبرز المواد
العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

أبرز المواد
بيكيه يرسل “رسالة مبطنة” لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة

بيكيه يرسل “رسالة مبطنة” لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة

أبرز المواد

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة
http://almnatiq.net/?p=760557
المناطق - الرياض

“لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”.
صوت يصدح في فضاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، استجابة لنداء خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه السلام .
تلبية منبعها الروح والوجدان ، تلهج بها الألسن في الطرقات والحافلات وصحن الطواف وساحات الحرم .. إنها البداية لضيوف الرحمن حين يرفعون أصواتهم ملبين وقد وفدوا زمرًا زمرا، تحقيقاً لأفضل الحج، “العج والثج” كما في الحديث الصحيح، (العج) رفع الصوت بالتلبية و(الثج) إسالة دم الهدي.
فما أجملها بداية وما أروعها من مناجاة ..
وفيها بشارة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – للملبي : ( ما أهل مُهِلّ قط ولا كبّر مُكبِّر قط إلا بُشِّر ) قيل : يا رسول الله بالجنة ؟ قال : نعم.
” لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”.

روابط ذات صلة

الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام

الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام
العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية
بيكيه يرسل “رسالة مبطنة” لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة

بيكيه يرسل “رسالة مبطنة” لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*