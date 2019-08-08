احدث الأخبار

600 دولار إضافية.. من أجل “آيفون القابل للطي”
أبرز المواد
 “لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة
أبرز المواد
 الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام
أبرز المواد
 العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية
أبرز المواد
 بيكيه يرسل “رسالة مبطنة” لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة
أبرز المواد
 جيوش المستقبل.. 8 اختراعات عسكرية ستغير عالم المعارك
أبرز المواد
 المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة يستقبل سفيرة خادم الحرمين لدى أمريكا
أبرز المواد
 بعد 30 عاماً.. زميلا دراسة يلتقيان في الحج
أبرز المواد
 اكتشاف رائع عن فوائد “العنب” في حماية الأسنان من التسوّس
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض.. وأمطار رعدية على جازان وعسير
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع ولي العهد سبل تعزيز الأمن البحري
أبرز المواد
 سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة
منطقة جازان
600 دولار إضافية.. من أجل “آيفون القابل للطي”

600 دولار إضافية.. من أجل “آيفون القابل للطي”

أبرز المواد
“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة

أبرز المواد
الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام

الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام

أبرز المواد
العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

أبرز المواد

600 دولار إضافية.. من أجل “آيفون القابل للطي”

600 دولار إضافية.. من أجل “آيفون القابل للطي”
http://almnatiq.net/?p=760561
المناطق - الرياض

على الرغم من الفشل الذريع الذي لحق بهاتف سامسونغ الذكي القابل للطي “سامسونغ غالاكسي فولد”، فإن زبائن وعملاء شركة أبل يريدون أجهزة آيفون قابلة للطي.

ليس هذا فحسب، بل إنهم عبروا عن استعدادهم لدفع المزيد من الأموال للحصول على مثل هذا الجهاز من شركة أبل، حسب استطلاع للرأي شمل عملاء للشركة.

ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة “يو بي أس”، فقد أبدى أكثر من ثلث العينة التي استطلعت آراؤها بشأن الهواتف القابلة للطي، عزمهم على التراجع عن هذا النوع من الهواتف، بحسب ما ذكرت قناة “سي أن بي سي” الإخبارية.

وبالمقابل، عبر عملاء أبل عن استعدادهم لدفع مبلغ إضافي يصل إلى 600 دولار للحصول على هاتف آيفون قابل للطي، كما أفاد موقع ماشابل المعني بأخبار التقنية والأعمال.

ويبدو تعبير عملاء أبل عن استعدادهم لدفع أموال إضافية للحصول على هاتف قابل للطي أمرا غريبا، لكنه في الوقت نفسه أمر معتاد.

السؤال ليس ما إذا كان الناس سيشترون آيفون قابل للطي، فقد أكدوا على ذلك، طالما أن تلك الهواتف لن تتحول إلى كارثة، مثلما حدث مع إطلاق سامسونغ غالاكسي فولد في وقت سابق من هذا الصيف.

ويبدو أن شركة أبل تسعى لجعل هواتف آيفون المقبلة، التي ستطرحها في العام 2020، متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، ومن المغري أن تكون تلك الأجهزة قابلة للطي.

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد التقارير التي أفادت بتراجع حصة أبل في سوق الهواتف الذكية، حيث احتلت المركز الرابع خلف كل من سامسونغ الكورية الجنوبية وهواوي وأوبو الصينيتين.

ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو احتفاظ عملاء أبل بأجهزتهم القديمة بدلا من شراء الطرز الجديدة من هواتف آيفون بسبب ارتفاع أسعارها.

روابط ذات صلة

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة

“لبيك اللهم لبيك” .. ما أجملها بداية وما أروعها مناجاة
الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام

الكعبة المشرَّفة .. بناء شامخ في قلب المسجد الحرام
العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*