الذهب يتماسك قرب 1500 دولار

المناطق - وكالات

استقر الذهب، الخميس، ليحوم قرب المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 15:01 دولار للأوقية (الأونصة).

ويوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار ما يزيد عن اثنين بالمئة لتتجاوز حاجز 1500 دولار، للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3%، إلى 1515.20 دولار للأوقية.

ولمح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، الأربعاء، إلى انفتاحه على خفض الفائدة لتعزيز التضخم ومواجهة المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.

وفي مؤشر آخر على التباطؤ الاقتصادي، فاجأت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند الأسواق بالإقدام على تيسير قوي للسياسة النقدية، الأربعاء. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي في الفلبين أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى17.11 دولار للأوقية، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام، الذي لامسته في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 865.84 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1424.64 دولار للأوقية.