دار ملاحظة حائل الاجتماعية تطلق يوم ترفيهي للنزلاء

دار ملاحظة حائل الاجتماعية تطلق يوم ترفيهي للنزلاء

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دار ملاحظة حائل الاجتماعية تطلق يوم ترفيهي للنزلاء

دار ملاحظة حائل الاجتماعية تطلق يوم ترفيهي للنزلاء
http://almnatiq.net/?p=760592
المناطق - حائل

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل، يوم ترفيهي خلال الاجازة تستهدف نزلاء الدار، وتهدف إلى تعزيز قدرات النزلاء وادخال السرور والترويح عنهم مما يعطيهم دافعاً ليكونوا أسوياء صالحين وخروجهم إلى المجتمع نافعين بإذن الله بالتعاون مع فرقة عيال الديرة وشكر لمملكة الالعاب لتبرعهم بالملعب الصابوني بمتابعة ودعم مدير عام فرع الوزارة الاستاذ فريح العياد بمتابعة واشراف مدير الدار الاستاذ بشير العنزي ومشرفي الانشطة والبرامج بالدار
كما حرصت ادارة الدار ،، أن مثل إقامة هذه الفعاليات الترفيهية تأتي في إطار حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل الشراكات مع الجهات بما يتناسب مع الفئات التي ترعاها دور الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، مشيرة إلى أن الدار تدعم الأنشطة النوعية لشغل أوقات النزلاء بالصورة المثلى تماشياً مع دعم وتوجهات الوزارة .
في مجال التوعية والتثقيف واهتمامها في إقامة هذه البرامج لتوعية وتثقيف النزلاء.

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