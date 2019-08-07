أمانة عسير : المسلخ جاهز و اعتمد 30 موقعا مؤقتا لاستقبال الاضاحي خلال أيام العيد

المناطق - عسير

كشفت أمانة منطقة عسير عن وضع خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ بشكل كبير و شملت الخطة الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم عمل المسالخ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها بما يكفل سلامة اللحوم الصحية .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة قد اعتمدت خطة عمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك و التي جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ .

مشيراً إلى أن الأمانة قد تهيأت لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد عبر مسلخ أبها الرئيسي بسوق المواشي بطاقة استيعابية كاملة تتجاوز 2400 أضحية في اليوم تعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى السادسة مساءا، فضلاً عن السماح لـ 30 مطبخاً بالذبح خلال أيام العيد فقط وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي.

فيما تم تهيئة مواقف السيارات لمرتادي المسلخ بأكثر من 600 موقف و 700 موقف أخر لمسوقي المواشي .

منبهاً إلى أنه تم دعم المسلخ بـ 150 كادرا بشريا من مختلف التخصصات و التي شملت 6 من الأطباء و 40 جزارا و 15 مشرفا بالإضافة الى 40 عامل نظافة و 40 عامل لتنزيل و توصيل الاضاحي .

ودعا الحميدي جميع المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى في ما يخص المسالخ على مدار الساعة عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال مركز البلاغات 940 .

الجدير بالذكر فإن الدكتور وليد الحميدي قد وجه بتخصيص مسار خاص لذوي الاحتياجات الخاصة في مسلخ الأمانة و كافة البلديات بالمنطقة وذلك لخدمتهم بشكل أفضل وتخصيص جزار في كل مسار لتيسير وانهاء اضاحي هذه الفئة .

مع الاهتمام بالنظافة العامة في المسالخ حفاظا على صحة وسلامة اللحوم ووصولها للمستفيد بطريقة صحية وآمنة.