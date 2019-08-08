محافظ الجمارك يتفقد عدداً من الجمارك والمنافذ ويطلع على تنفيذ خطة الهيئة لموسم حج هذا العام

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قام معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، بجولات تفقّدية في جمارك ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومنفذي الوديعة وجديّدة عرعر، وجمرك مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف على تنفيذ خطة الجمارك السعودية لموسم حج هذا العام 1440هـ في تلك المنافذ التي يفد عن طريقها حجاج بيت الله الحرام.

وشملت زيارة معاليه في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز جولات تفقدية في صالات الحج والعمرة، حيث اطّلع على الخدمات الجمركية المقدمة للحجاج، بما في ذلك الصالات المخصصة لمباردة طريق مكة، التي تهدف إلى جعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر يُسر وسهولة.

وشهدت جولة جمرك مطار الملك عبدالعزيز زيارة لأقسام الجمرك ومواقع العمل الجمركي في المطار الجديد. كما قام معاليه بجولة تفقديّة في جمرك ميناء جدة الإسلامي تابع من خلالها الخدمات الجمركية المقدمة للحجاج القادمين عبر الميناء من جمهورية السودان الشقيقة.

وفي الحدود الشمالية قام محافظ الجمارك بجولة تفقدية في جمرك جديّدة عرعر المنفذ الحدودي الذي يربط المملكة بجهموية العراق الشقيقة، حيث وقف معاليه على سير العمل في الجمرك وذلك من خلال جولة تفقدية في الساحات الجمركية بالمنفذ، الذي يُقدم خدماته لقرابة 6 آلاف حاج عراقي.

كما تفقّد معاليه أثناء الجولة مشروع تطوير منفذ جديدة عرعر -السعودي العراقي-، ومدى تقدم الأعمال في المشروع الذي يُعد في مراحلة الأخيرة.

كما قام معالي المحافظ بجولة تفقّدية في جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الشرقية من المملكة وذلك للاطلاع على سير العمل في أقسام الجمرك والخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن القادمين للأراضي المقدسة عبر المنفذ من جمهورية اليمن الشقيقة.

واختتم معاليه جولاته التفقدية بزيارة لجمرك مطار الطائف حيث تزامنت الجولة مع قدوم الحجاج عبر المطار الذي يفد من خلاله إلى المملكة نحو (2500) حاج.

وحث معاليه خلال الجولات بأهمية بذل أقصى الجهود وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية، وذلك للإسهام في توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي والوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج، بما يُحقق تطلعات القيادة الرشيدة.