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أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك

أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك

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يستقبل المهنئين مساء أول ايام العيد بالمركز الحضاري ..

أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك

أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=760616
جازان - فضة عطيف

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – بمشيئة الله تعالى – صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين صباح يوم العيد بجامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جيزان، عقب ذلك يقوم سموه بزيارة معايدة لفضيلة المستشار بوزارة العدل الشيخ علي بن شيبان العامري رئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقاً بمنزله.
كما يستقبل سموه الكريم ، مساء أول أيام العيد المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والمحافظين ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل والمسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة وجموعا من المواطنين وذلك في حفل المعايدة الذي يرعاه سموه الكريم وتقيمه محافظة الطوال بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

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