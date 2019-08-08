احدث الأخبار

سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة
منطقة جازان
 أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك
منطقة جازان
 محافظ الجمارك يتفقد عدداً من الجمارك والمنافذ ويطلع على تنفيذ خطة الهيئة لموسم حج هذا العام
أبرز المواد
 قبل 74 عاماً أمر الملك عبدالعزيز بصنع باب جديد للكعبة المشرفة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال: وحدة بلادنا نموذجٌ لوئام كبير حقق التنمية للإنسان والمكان
أبرز المواد
 دار ملاحظة حائل الاجتماعية تطلق يوم ترفيهي للنزلاء
منطقة حائل
 أمانة عسير : المسلخ جاهز و اعتمد 30 موقعا مؤقتا لاستقبال الاضاحي خلال أيام العيد
منطقة عسير
 ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة متجهين إلى العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج
أبرز المواد
 مكتبة الحرم المكي الشريف .. ثلاثة عشر قرنًا من العطاء
أبرز المواد
 الذهب يتماسك قرب 1500 دولار
أبرز المواد
 مشروع سقيا زمزم .. أحد شواهد العناية بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

منطقة جازان
أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية

أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك

أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك

منطقة جازان
محافظ الجمارك يتفقد عدداً من الجمارك والمنافذ ويطلع على تنفيذ خطة الهيئة لموسم حج هذا العام

محافظ الجمارك يتفقد عدداً من الجمارك والمنافذ ويطلع على تنفيذ خطة الهيئة لموسم حج هذا العام

أبرز المواد

سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة
http://almnatiq.net/?p=760621
جازان - فضة عطيف

اشتكى سكان الحي الغربي في قرية المرابي التابعة لمركز الحكامية بمنطقة جازان انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 21 ساعة حتى ساعة إعداد ، بعد الموجة المطرية مساء أمس .

ولم تتجاوب كهرباء صامطة مع بلاغات الأهالي المتكررة ولم تحضر أي فرقة لموقع الانقطاع منذ ليلة البارحة ، ورفع الأهالي بلاغات رقم : 3397758 و 3404141  .

وتحدث المواطن ابراهيم ولي قائلا : منذ ليلة البارحة ونحن نعاني الأمرين في انقطاع الكهرباء ولدي طفل مريض مرض سرطان في المخ ويحتاج لرعاية صحية واهتمام ولكن زادت معاناتنا مع هذا الانقطاع ولدي بالمنزل كبار سن يعانون الامرين مع ارتفاع درجات الحرارة .

وتحدث المواطن يحيى حكمي قائلا : تضررنا ضرر كبير من انقطاع الكهرباء في منازلنا كبار سن ومرضى وتلفت اجهزتنا الكهربائية والمواد الغذائية نناشد سمو أمير جازان بالتدخل عاجلا في معاناتنا .

واختتم الأهالي: “طفح الكيل من شركة الكهرباء، التي منذ سنوات طويلة لم تحل مشكلة الانقطاعات المتكررة، ونوجه مناشدتنا لقيادتنا الحكيمة بالنظر في معاناتنا من سوء الخدمات بالقرية”.

 

روابط ذات صلة

أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية

أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمواجهة التقلبات الجوية
أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك

أمير منطقة جازان يتقدم المصلين بصلاة عيد الاضحى المبارك
سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

سكان مرابي جازان يعيشون بالظلام منذ ليلة البارحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*