فرع الشؤون الإسلامية بجازان يودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي أسر الشهداء الى بيت الله العتيق

جازان - فضة عطيف

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان برنامج لاستقبال وتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام ١٤٤٠ هجرية للجنود المرابطين بقوات التحالف بالحد الجنوبي في جازان وذلك بناء على مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة عدد من ذوي اسر الشهداء من دولتي السودان واليمن الشقيقتين وكذلك استضافة عدد من الجنود المرابطين وقام الفرع بتوزيع عدد من الهدايا والكتب الإرشادية الخاصة بفريضة الحج على المغادرين منهم عبر مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جازان مترجما بذلك بعض جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهي المشرف المباشر على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وكان مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي في مقدمة المستقبلين ، وقال : نشكر الله عز وجل على ان من عليهم باداء هذه الفريضة ثم نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، والذي أتاح لأبنائه في وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة جازان ان يقوموا بخدمة ضيوف بيت الله وتسهيل إجراءاتهم وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج.