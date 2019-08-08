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“الصحة” تزود قطاعاتها في المشاعر المقدسة بـ 1000 مروحة رذاذ

“الصحة” تزود قطاعاتها في المشاعر المقدسة بـ 1000 مروحة رذاذ

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“الصحة” تزود قطاعاتها في المشاعر المقدسة بـ 1000 مروحة رذاذ

“الصحة” تزود قطاعاتها في المشاعر المقدسة بـ 1000 مروحة رذاذ
http://almnatiq.net/?p=760637
المناطق - واس

زودت وزارة الصحة ، المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة بـ 1000 مروحة رذاذ, التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري, في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة، وجهزت أقساماً خاصة في مستشفيات المشاعر ومراكزها الصحية في منى وعرفات.
ونشرت الوزاة أكثر من 14 منتجًا توعويًا بعدة لغات عن الاجهاد الحراري تضمنت مقاطع فيديو اسعافيه وتصاميم موشن جرافيك لتوعية ضيوف الرحمن عن بعض الإرشادات الصحية, كما قامت منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، وذلك بعدد من اللغات المختلفة، بالإضافة إلى وضع برامج توعوية لضيوف الرحمن فور وصولهم، عن كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.
وكانت وزارة الصحة قد انتهت من تحديث جميع الأجهزة لخدمة الحجاج، كما نفذت عدداً من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وآلية علاجها وطرق نقلها.

 

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