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تسللت لسيارة ذويها دون يشعر بها أحد .. أطباء ولادة بريدة ينقذون طفلة تعرضت لإجهاد حراري متقدم

تسللت لسيارة ذويها دون يشعر بها أحد .. أطباء ولادة بريدة ينقذون طفلة تعرضت لإجهاد حراري متقدم

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تسللت لسيارة ذويها دون يشعر بها أحد .. أطباء ولادة بريدة ينقذون طفلة تعرضت لإجهاد حراري متقدم

تسللت لسيارة ذويها دون يشعر بها أحد .. أطباء ولادة بريدة ينقذون طفلة تعرضت لإجهاد حراري متقدم
http://almnatiq.net/?p=760645
المناطق - بريدة

بفضل من الله ، أسهم التدخل الطبي الناجح لأطباء مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، في إنقاذ طفلة أصيبت بحالة إغماء و إجهاد حراري متقدم جراء تعرضها لحرارة الشمس بعد أن تسللت لسيارة أسرتها دون أن يشعر به أحد .
و تشير المعلومات الطبية بأن قسم الطوارئ بالمستشفى كان قد إستقبل طفلة – ثلاث سنوات – وهي في حالة غياب عن الوعي وتعاني من صعوبة بالتنفس وانخفاض بضغط الدم وإرتفاع بحرارة الجسم ، بالاضافة الى اصابتها بجفاف شديد .
ليباشر الاطباء بالمستشفى حالة الطفلة بإشراف مباشر من استشارية طوارئ الأطفال الدكتورة مشاعل التويجري ، وقد تم اجراء تدخلات طبية عاجلة وإعطائها السوائل اللازمة وعودة حرارة الجسم الى طبيعتها ، وكذلك العمل على استقرار ضغط الدم والعلامات الحيوية ، واستعادة الطفلة الوعي وتحسنت حالتها الصحية.
وقد خضعت للملاحظة من قبل الفريق المعالج ، حتى غادرت المستشفى وهي بصحة وعافية .

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