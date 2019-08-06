تسللت لسيارة ذويها دون يشعر بها أحد .. أطباء ولادة بريدة ينقذون طفلة تعرضت لإجهاد حراري متقدم

المناطق - بريدة

بفضل من الله ، أسهم التدخل الطبي الناجح لأطباء مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، في إنقاذ طفلة أصيبت بحالة إغماء و إجهاد حراري متقدم جراء تعرضها لحرارة الشمس بعد أن تسللت لسيارة أسرتها دون أن يشعر به أحد .

و تشير المعلومات الطبية بأن قسم الطوارئ بالمستشفى كان قد إستقبل طفلة – ثلاث سنوات – وهي في حالة غياب عن الوعي وتعاني من صعوبة بالتنفس وانخفاض بضغط الدم وإرتفاع بحرارة الجسم ، بالاضافة الى اصابتها بجفاف شديد .

ليباشر الاطباء بالمستشفى حالة الطفلة بإشراف مباشر من استشارية طوارئ الأطفال الدكتورة مشاعل التويجري ، وقد تم اجراء تدخلات طبية عاجلة وإعطائها السوائل اللازمة وعودة حرارة الجسم الى طبيعتها ، وكذلك العمل على استقرار ضغط الدم والعلامات الحيوية ، واستعادة الطفلة الوعي وتحسنت حالتها الصحية.

وقد خضعت للملاحظة من قبل الفريق المعالج ، حتى غادرت المستشفى وهي بصحة وعافية .