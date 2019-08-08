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كفى القنفذة تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج

كفى القنفذة تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج

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كفى القنفذة تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج

كفى القنفذة تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج
http://almnatiq.net/?p=760648
المناطق - القنفذة

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة بالبرنامج التوعوي في مخيم استقبال حجاج المحافظات الجنوبية واليمن ، والذي تنظمه جمعية البر بالمحافظة وتحت رعاية إمارة منطقة مكة المكرمة .
من جهته أوضح المشرف على جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ  محمد صالح الزبيدي أن كفى تقدم للحجاج بالإضافة الى  التوعية اللازمة والتثقيف بأضرار التدخين وفرصة الاقلاع عنه ، العديد من الهدايا أبرزها الكروت التثقيفية والسواك ودليل الحاج الميسر والمسبحة الإلكترونية وحصن المسلم وخرائط المشاعر المقدسة ، والتي أثمرت وذلك بحضور معرض توعوي وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين.
وفي السياق زار محافظ القنفذة الأستاذ فضا البقمي ومدير التعليم بالمحافظة معرض كفى التثقيفي المشارك في مخيم استقبال الحجاج بالمحافظة والذي بدوره أثنى على البرنامج الذي يقدمه لضيوف الرحمن واصفاً الجمعية بالمتميزة.
الجدير بالذكر أن كفى القنفذة تشارك في مخيم استقبال الحجيج للعام التاسع على التوالي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

 

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