الأمير عبدالله بن خالد: إقامة بطولة عالمية للفروسية باسم “كأس السعودية” يعزز مكانة الفروسية

المناطق - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بنادي الفروسية الشكر والعرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- الرئيس الفخري لنادي الفروسية على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه رفعة وتقدم هذه الرياضة العريقة في جميع مجالاتها ،مؤكدا” سموه أن هذا الدعم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله- أسهم بشكل أساسي في تطور ونهضة رياضة الفروسية لتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح وإزدهار ، جاء ذلك إثر حضور سمو الأمير عبدالله بن خالد حفل سباق الخيل في سارتوجا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم والذي تم فيه الإعلان عن إقامة كأس السعودية بالعاصمة الرياض العام القادم ، كما رفع سموه الشكر والإمتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله- على ما يجده النادي رياضة الفروسية من المتابعة والاهتمام والدعم من سمو ولي العهد الأمين مثَّل الركيزة الأولى في التحولات والخطوات التطويرية الكبيرة التي شهدتها الفروسية في هذه المرحلة ، وفي الإستراتيجية التي ستسير عليها في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات سموه اللآمحدودة ورؤيته المستقبلية في أن تصل الفروسية السعودية في سباقاتها ومنشآتها ومكانتها إلى مصاف دول العالم المتقدمة في هذا المجال ،وقال سمو الأمير عبدالله إن إطلاق هذه البطولة العالمية في الرياض والتي تحمل هذا الاسم الغالي (كأس السعودية) سيعزز مكانة الفروسية السعودية لتحتل موقعا” بارزا ً على خارطة سباقات الخيل الكلاسيكية في العالم ورقما” مهما” في أجندة المحافل العريقة للسباقات الكبرى ، مبينا سموه إن كاس السعودية الذي يعد الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العالمية سيكون نقطة تحول جذرية وركيزة أولى للإنطلاق إلى العالمية وتهيئة سبل النجاح لتكون للفروسية السعودية الريادة والتميز والثقل الكبير الذي يوازي مكانتها الدولية ،وأضاف سموه أن نادي الفروسية وبتوجيه وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة قد أعد كافة التجهيزات والترتيبات لهذه المناسبة الكبيرة وآلية المشاركة وأنظمتها والمعايير الدولية التي تم تطبيقها وكذلك طبيعة عمل اللجان المختلفة التي ستعمل في تنظيم كأس السعودية والتي يصل مجموع جوائزها إلى عشرين مليون دولار وهو الرقم الأعلى بين جميع سباقات الخيل العالمية والذي سيقام بمشيئة الله تعالى بتاريخ 29 فبراير 2020 في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على ميدان رملي لمسافة 1800 م بمشاركة 14 جوادا” تمثل صفوة الجياد على مستوى العالم، كما وضح سموه أن جائزة المركز الأول هي عشرة ملايين دولار بينما تتوزع عشرة ملايين دولار أيضا” على بقية المراكز من الثاني إلى العاشر ، وأكد سموه إلى أن توقيت إقامة كاس السعودية وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة قد تم إختياره بعناية ليتناسب مع توقيت ومواعيد سباقات الخيل العالمية الكبرى بحيث يكون بعد شهر من انتهاء كأس بيجاسوس العالمي في جولف ستريم بارك وقبل شهر من كأس دبي العالمي بحيث تتاح الفرصة لإبرز الملاك وأفضل الجياد العالمية للمشاركة في هذه السباقات العالمية الأغلى والأهم والمخصصة للميادين الرملية ،ونوه سمو الأمير عبدالله إلى أن الكثير من التفاصيل الخاصة بكأس السعودية وبالفروسية السعودية بشكل عام ستعلن في المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيعقده صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في مدينة الرياض بوقت لاحق ، منوها” في ذات الوقت بما يبذله سمو الأمير بندر من جهود متواصلة وسعي حثيث لقيادة النادي وسباقات الخيل السعودية والسير بهذه الرياضة إلى دروب النجاح والتطوير والتميز عبر إستراتيجية وخطط طموحة حرص عليها سموه ويعمل على تجسيدها على أرض الواقع بمخرجات وبرامج عملية تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتلبي إحتياجات وطموحات محبي وعشاق ووسط الفروسية السعودية في القريب العاجل بإذن الله .