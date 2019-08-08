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جامعة القصيم تفتح باب التسجيل في 14 تخصص لبرامج الدبلوم للعام الجامعي القادم

جامعة القصيم تفتح باب التسجيل في 14 تخصص لبرامج الدبلوم للعام الجامعي القادم

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جامعة القصيم تفتح باب التسجيل في 14 تخصص لبرامج الدبلوم للعام الجامعي القادم

جامعة القصيم تفتح باب التسجيل في 14 تخصص لبرامج الدبلوم للعام الجامعي القادم
http://almnatiq.net/?p=760669
المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، عن فتح باب التسجيل في برامجها للدبلوم للعام الجامعي 1440- 1441هـ، وذلك عبر موقع العمادة الإلكتروني، حيث بدأ الموقع في استقبال طلبات الراغبين للالتحاق ببرامج الدبلوم في 14 تخصص منذ يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/12/1439هـ.

وأوضحت العمادة شروط القبول التي يجب توافرها في المتقدمين وهي أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للدبلوم، وألا يقل عدد المتقدمين على الدبلوم عن 35 طالب وطالبة، مع ضرورة وجود المستندات المطلوبة وهي أصل شهادة المؤهل للمطابقة في حال تم القبول وأصل الهوية الوطنية، ومن ثم تتم المطابقة في مقر العمادة الرئيسي في بريدة وسداد الرسوم عبر بطاقة الصراف الآلي، حيث تقدر الرسوم الدراسية للفصل الواحد 7500 ريال لدبلوم المحاماة، و6000 ريال لدبلوم الأمن  السيبراني و5000 ريال لبقية الدبلومات، وسوف تكون الدراسة في مقر عمادة خدمة المجتمع ببريدة.

وأشارت عمادة خدمة المجتمع إلى أن التخصصات الـ 14 المتاحة حاليا هي دبلوم المحاماة، ودبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم البحث الاجتماعي، ودبلوم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ودبلوم السلامة الصحية والمهنية، ودبلوم العلاقات العامة، ودبلوم التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى دبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، ودبلوم إدارة مكاتب القيادة الإدارية، ودبلوم البرمجة التطبيقية، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم الموارد البشرية، ودبلوم المحاسبة.  

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