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فريق بيطري من جامعة القصيم يُشارك في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمكة

فريق بيطري من جامعة القصيم يُشارك في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمكة
http://almnatiq.net/?p=760672
المناطق - بريدة

في إطار مساهمتها في الأعمال الموسمية والمناسبات الوطنية وخدمة حجاج بيت الله الحرام، تشارك جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب البيطري، في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أثناء موسم الحج، حيث انضم للمشروع هذا العام 30 طالب من طلاب المستويات العليا من قسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري، تحت إشراف أستاذ صحة وسلامة اللحوم بقسم الطب البيطري.

ويقوم الفريق المشارك من جامعة القصيم باستلام وفحص جميع الحيوانات من الإبل والأبقار الواردة لمجزر المعيصم رقم (4) بداية من غرة شهر ذي الحجة إلى نهاية أعمال الحج في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 5 مجموعات، تتكون كل مجموعة من رائد و5 طلاب، ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة الثانية صباحا بواقع 6 ساعات دوام لكل مجموعة.

ويشارك الفريق في خلال هذه الفترة بأداء مهمته التي تتلخص في الكشف الظاهري على جميع الأبقار الواردة إلى المجزر والسماح فقط للحيوانات التي تجزئ من الناحية الشرعية والبيطرية من 1-9 ذي الحجة، كما تمتد مهمة أفراد البعثة إلى الفحص الروتيني لجميع الذبائح لإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتي سوف تبدأ إن شاء الله تعالى صباح يوم عيد الأضحى المبارك وتستمر طيلة أيام التشريق من خلال دوام خاص للمجموعات خلال هذه الفترة.

يذكر أن جامعة القصيم تشارك كل عام في أعمال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أثناء موسم الحج منذ بداية العمل به من خلال فرق متخصصة من طلاب وأساتذة كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، إضافة إلى مشاركة جوالة الجامعة في معسكرات الخدمة العامة بموسم الحج في أعمال إرشاد الحجاج التائهين، وتفويج الحجاج إلى الجمرات لتسهيل حركة الحشود الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام.

 

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