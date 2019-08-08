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النائب العام يتفقد أعمال الحج في فرع النيابة العامة بمكة المكرمة

النائب العام يتفقد أعمال الحج في فرع النيابة العامة بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=760679
المناطق - واس

قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب اليوم بزيارة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال والوقوف على إجراءات الحج في مكة المكرمة.
واستهل معاليه زيارته للفرع، واطلع على الخطط التشغيلية لهذه المقرات, وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال (60) دقيقة .
والتقى معاليه منسوبي الفرع ، مشيـداً بالفاعلية العالية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج؛ حاثاً معاليه الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعاً ونظاماً للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكد معالي النائب العام عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن وفي رعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعاً ونظاماً المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.

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