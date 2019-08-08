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فنون القصيم تؤهل 15 متدربة بمجال الموشن جرافيك

فنون القصيم تؤهل 15 متدربة بمجال الموشن جرافيك
http://almnatiq.net/?p=760686
المناطق - بريدة
أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم بالتعاون مع معهد الثقافة والفنون للتدريب “ثقف” وبرعاية من أوقاف موسى بن عبدالعزيز الموسى دورة للموشن جرافيك في مقر الجمعية بمدينة بريدة قدمتها المدربة مرام الميموني بمشاركة 15 متدربة تمحورت حول أساسيات الموشن جرافيك.

وبينت المدربة مرام الميموني أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربات بالأدوات التقنية الأساسية والمهارات الفنية للموشن جرافيك، وإكساب المتدربات مهارات التحريك الأساسي والمتقدم لعناصر الإنفوجرافيك من أيقونات وبيانات وأرقام وصور ورموز ونصوص لابتكار محتوى جذاب وإخراج التصميمات على هيئة فيديو مضافاً إليه مؤثرات صوتية ومرئية، وقدمت الميموني شكرها لإدارة الجمعية على إقامتها الدورة واهتمامها بهذا المجال العصري.

وأوضحت مسؤولة التدريب بالجمعية وفاء العبدالعزيز أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات معتمدة من معهد ثقف التي تقدمها الجمعية ضمن برنامج دوراتها للإسهام برقي المجتمع وتأهيل الشباب والفتيات بدورات تدريبية لسوق العمل، حيث تركزت هذه الدورة لتأهيل مصممات سعوديات مبدعات في هذا المجال الإعلامي الواعد، مثنية على التعاون المثمر مع أوقاف الموسى لإقامة هذه الدورة التي تساهم في تنمية المهارات لدى المتدربات.

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