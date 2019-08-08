الفهد يلتقي الكشافة المساندين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

منى - مبارك الدوسري

التقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يرافقه قائد عام المعسكرات العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، ومسؤول شؤون المجموعات بالمعسكرات الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان ، يوم أمس بالقادة الكشفيين وأفراد الكشافة المساندين لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .

وأكد الدكتور الفهد خلال اللقاء على أهمية التعاون مع المسؤولين عن البرنامج بالوزارة ليحقق أهدافة والتي من اهمها الاستمرار بقيام هذه البلاد المباركة بواجبها القيادي والديني، والتعريف بمنهج الوسطية الإسلامية الذي تتحلي به بلاد الحرمين الشريفين، وتوثيق رباط الشعور بالجسد الواحد بين المسلمين وتعميق الأخوة الإسلامية بينهم، وتطوير مهارات المستضافين العلمية والفكرية.

كما التقى الفهد والقادة الكشفيين بالمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري ، الذي اثنى على الدور البارز للكشافة السعودية في هذا البرنامج ومايقدمه من دور ومساهمة في خدمة وتنمية المجتمع ، سائلاً الله التوفيق للكشافة بالمشاركة في إنجاح هذا المشروع الاسلامي العالمي .