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تتكون من 50 طبيبا و35 طالبا ..

خالد الفيصل يشكر جامعة جازان لإيفادها بعثة طبية لموسم الحج

خالد الفيصل يشكر جامعة جازان لإيفادها بعثة طبية لموسم الحج
http://almnatiq.net/?p=760740
جازان - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية برقية لصاحب المعالي وزير التعليم شكر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبا وممارسا صحيا، و35 طالبا من كشافة الجامعة.
وأعرب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ امتنانه وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيه سموه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

كما وجه معالي مدير الجامعة شكره وتقديره لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه الكبير لطلبة الجامعة ومنسوبيها ولبرامجهم ومبادراتهم التطوعية خدمةً للدين والوطن والمجتمع، وأضاف القحطاني أن بعثة جامعة جازان الطبية لموسم الحج حظيت باهتمام ودعم الوزارة التي سهلت واختصرت الكثير من الإجراءات منذ بداية التخطيط لإيفاد البعثة، منوها بالجهود التي بذلت من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الحركة والنقل للمشاركة في موسم حج هذا العام.

هذا وقد باشر الفريق الطبي والكشفي لجامعة جازان مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن، وأوضح رئيس البعثة  المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جهزت بأحدث المعدات الطبية، كما تم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

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