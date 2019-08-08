هيئة النقل توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أجرة المترو

المناطق - الرياض

أصدرت هيئة النقل السعودية توضيحاً لما تم تداوله حول أجرة مترو الرياض.

وقالت الهيئة العامة للنقل بالمملكة؛ وفقاً لما نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن ما جاء في إحدى الصحف ووسائل الإعلام الرقمية من أن أجرة المترو يومياً تبلغ نحو 25 ريالاً، لا يعكس ما جاء في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، التي تم طرحها لتلقي مرئيات العموم شهر يوليو الماضي.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن التكلفة اليومية لاستخدام وسائل النقل العام تقدر بنحو 25 ريالاً بحسب المسودة الرسمية لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بالمملكة؛ باعتبار أن تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم بما يعادل 5 بالمائة من دخل الأسرة اليومي، وأن متوسط الدخل اليومي للأسرة السعودية بـ500 ريال وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأضاف هيئة النقل، أن السياسة نصت على أنه يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام باليوم 5 بالمائة من متوسط دخل الأسرة اليومي وذلك كحد أعلى، وهذا لا يعني أن تكلفة التذكرة اليومية للفرد تساوي 5 بالمائة من متوسط الدخل، وإنما تؤكد على أن إجمالي ما تنفقه الأسرة وليس الفرد لأغراض التنقل الأساسية.

وتابعت الهيئة: “وباستخدام وسائل النقل العام كرحلات العمل والدراسة، التي قد تتكون من أكثر من رحلة، ولأكثر من فرد يجب ألا يتجاوز نسبة 5 بالمائة من دخل الأسرة اليومي”.

وأوضحت، أن توفير وسائل النقل العام بالكلفة الملائمة هو أحد أهم الركائز التي بنيت عليها هذه السياسة، التي تم التوصل إليها بعد دراسة شاملة قامت بها الهيئة وتضمنت مراجعة أفضل الممارسات العالمية ومناقشة المختصين محلياً ودولياً.

وأكدت هيئة النقل السعودية، أنه لم يتم التطرق في السياسة إلى مشروع معين ولم يتم تحديد سعر أي تذكرة.