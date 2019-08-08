احدث الأخبار

تكليف الشيخ “محمد آل الشيخ” خطيباً لخطبة عرفة .. وهذه نبذة من سيرته الذاتية
أبرز المواد
 هيئة النقل توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أجرة المترو
أبرز المواد
 المحال التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحقق وفرة في السلع التموينية خدمة لضيوف الرحمن
محليات
 «البيئة» تنفذ برنامج إرشادي عن اختيار «الاضحية» بالدوادمي
منطقة الرياض
 خالد الفيصل يشكر جامعة جازان لإيفادها بعثة طبية لموسم الحج
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعزي وكيل وزارة المياه المهندس محمد الموكلي في وفاة عمه
منطقة جازان
 خمسيني مصاب بـ ” شلل الأطفال ” ينافس الشباب في خدمة الحجاج
منطقة مكة المكرمة
 مع قرب عيد الاضحى .. ارتفاع اسعار الاضاحي بمحافظتي وادي الدواسر والسليل
أبرز المواد
 “بلو إير” تعيّن موزعاً جديداً لأجهزتها المتفوقة لتنقية الهواء في المملكة
منوعات
 500 كشافا يساندون وزارة الصحة في المشاعر المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة منطقة الرياض تحذر من المسالخ العشوائية وفرق ميدانية لمنعها
منطقة الرياض
 الفهد يلتقي الكشافة المساندين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين
منطقة مكة المكرمة
تكليف الشيخ “محمد آل الشيخ” خطيباً لخطبة عرفة .. وهذه نبذة من سيرته الذاتية

تكليف الشيخ “محمد آل الشيخ” خطيباً لخطبة عرفة .. وهذه نبذة من سيرته الذاتية

أبرز المواد
هيئة النقل توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أجرة المترو

هيئة النقل توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أجرة المترو

أبرز المواد
المحال التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحقق وفرة في السلع التموينية خدمة لضيوف الرحمن

المحال التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحقق وفرة في السلع التموينية خدمة لضيوف الرحمن

محليات
«البيئة» تنفذ برنامج إرشادي عن اختيار «الاضحية» بالدوادمي

«البيئة» تنفذ برنامج إرشادي عن اختيار «الاضحية» بالدوادمي

منطقة الرياض

تكليف الشيخ “محمد آل الشيخ” خطيباً لخطبة عرفة .. وهذه نبذة من سيرته الذاتية

تكليف الشيخ “محمد آل الشيخ” خطيباً لخطبة عرفة .. وهذه نبذة من سيرته الذاتية
http://almnatiq.net/?p=760759
المناطق - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور توجية كريم بتكليف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا لخطبة عرفة.

ويأتي تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خلفا للشيخ حسين آل الشيخ الذي كُلف بأداء الخطبة العام الماضي.

ويعد الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، الذي صدر توجيه كريم بتكليفه بخطبة عرفة أحد المراجع الكِبار في الحديث الشريف وروايته وتفسيره.

والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كِبار العلماء واسمه بالكامل: محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

تعلّم “آل الشيخ” بالمدارس النظامية الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، وبعدها التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج فيه بدرجة الماجستير.

عمل “آل الشيخ” محاضراً في كلية الشريعة ما يقارب عشر سنوات، ثم عيّن على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بموجب الأمر السامي الكريم رقم (53) وتاريخ 18/ 2/ 1421هـ، ثم عيّن عضواً بمجلس هيئة كِبار العلماء بتاريخ 3/ 3/ 1426هـ، فعضواً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كِبار العلماء بموجب الأمر السامي الكريم رقم (أ/ 202) وتاريخ 11/ 7/ 1426هـ.

ويرأس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، كما تولى الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله) بالديرة، منذ عام 1412هـ، ومثّل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية، وله أيضاً مشاركات في لجان أخرى.

روابط ذات صلة

هيئة النقل توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أجرة المترو

هيئة النقل توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أجرة المترو
المحال التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحقق وفرة في السلع التموينية خدمة لضيوف الرحمن

المحال التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحقق وفرة في السلع التموينية خدمة لضيوف الرحمن
مع قرب عيد الاضحى .. ارتفاع اسعار الاضاحي بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

مع قرب عيد الاضحى .. ارتفاع اسعار الاضاحي بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*