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الشؤون الإسلامية تعلن جاهزيتها لتفويج 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف خادم الحرمين إلى المشاعر المقدسة

الشؤون الإسلامية تعلن جاهزيتها لتفويج 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف خادم الحرمين إلى المشاعر المقدسة

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الشؤون الإسلامية تعلن جاهزيتها لتفويج 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف خادم الحرمين إلى المشاعر المقدسة

الشؤون الإسلامية تعلن جاهزيتها لتفويج 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف خادم الحرمين إلى المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=760762
المناطق - واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، التجهيزات النهائية لتفويج 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المشاعر المقدسة عبر أسطول كامل من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة، التي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.
ويبلغ عدد الحافلات التي جهزتها الوزارة 130 حافلة حديثة مزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، و50 سيارة خاصة، و10 سيارات إسعاف مجهزة بجميع الاحتياجات الطبية، إلى جانب تأمين العشرات من الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ خطة التفويج والإرشاد داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
يذكر أن عدد المستضافين في هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ “6500” حاجاً وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون شخصيات إسلامية من دعاة وعلماء ومفتين ومسؤولين وأسر وذوي الشهداء.

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