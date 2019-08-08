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فرق الدفاع المدني بنجران تتمكن من انتشال جثة مقيم بوادي نجران

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فرق الدفاع المدني بنجران تتمكن من انتشال جثة مقيم بوادي نجران

فرق الدفاع المدني بنجران تتمكن من انتشال جثة مقيم بوادي نجران
http://almnatiq.net/?p=760797
المناطق - واس

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران أمس، من انتشال جثة مقيم توفي غرقاً بوادي نجران.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران بالإنابة النقيب عبدالله آل فارع، أن مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني بمدينة نجران تلقى بلاغاً عن فقدان شخص يقود سيارته في وادي نجران، بعد أن جرفته السيول، وتم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات اللازمة، وبمساندة الجهات ذات العلاقة تم العثور على المفقود متوفياً وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، حيث جرى نقل الجثمان للمستشفى لإكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأهاب آل فارع بالجميع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والأماكن الخطرة عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبورها.

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