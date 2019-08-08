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وزير الدفاع التركي: اختبار قوتنا سيكون له ثمن باهظ

وزير الدفاع التركي: اختبار قوتنا سيكون له ثمن باهظ
http://almnatiq.net/?p=760801
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده حافظت على الحقوق والمصالح المشروعة لها ولجمهورية شمال قبرص التركية، مؤكدا أن اختبار قوة بلاده سيكون له ثمن باهظ.

ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الخميس، عن أكار قوله، في كلمة له خلال زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية: “قلنا وما زلنا نقول في كل مناسبة ينبغي عدم اختبار قوتنا، لأنه سيكون له ثمن باهظ”.

وأكد وزير الدفاع التركي أنه “لن يتم التغاضي عن محاولات فرض أمر الواقع الرامي إلى سلب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية”.

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين “فاتح” و”ياووز” مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الأنشطة التركية، واتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير عقابية ضد تركيا الشهر الماضي تضمنت شطب مساعدات مالية وفرض قيود على القروض.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.

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