الدراسات البحثية لكرسي الملك سلمان تبرز الأعمال الجليلة في عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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أبرزت أحد الدراسات البحثية التي قام بها كرسي الملك سلمان ‏بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة في جامعة أم القرى وعنوانها : ( المراسيم والأوامر ‏الملكية في رعاية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العهد السعودي ) ، ‏الأعمال الجليلة التي قامت بها المملكة في عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وخدمة الحرمين وحجاج بيت الله العتيق ، وهي أعمال عظيمة مشهودة .

‏ ‏وقال أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور عبد الله بن حسين الشريف : إن الله سخر لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة دولة مباركة وحكومةً رشيدة سخرت نفسها لخدمة الإسلام ‏والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي .

‏وأضاف : تشرف ملوك المملكة ‏منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بخدمة الحرمين الشريفين وتفانوا في القيام بواجب خدمة حجاج بيت الله الحرام وعباد الله المؤمنين ‏الذين صوبوا نحوها من أصقاع المعمورة ملبين طائفين عاكفين ركعا سجود.

وأوضح الدكتور الشريف أن الدراسة أثبتت أن قادة المملكة اعتنوا عناية غير مسبوقة ولا مثيل لها عبر التاريخ بمكة المكرمة والكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والحج والعمرة من جميع الجوانب، وأصدروا الكثير من المراسيم والأوامر الملكية التي عمت جميع مصالح المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وما يرتبط بها وبالحج والعمرة من النواحي الإدارية والتنظيمية ومن ذلك إنشاء المؤسسات والهيئات التي تختص بالحرمين ‏الشريفين ‏ومنها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة وسن أنظمة الحج والعمرة ومؤسساتها الحكومية والأهلية وجميع الجهات المختلفة القائمة على أمر الحج وخدمات الحجيج ، وكذلك عمارة مكة المكرمة وبنيتها التحتية وتطويرها وعمارة المسجد الحرام وتوسعته ثلاث مرات في العهد السعودي الزاهر، و ترميم الكعبة وتغيير بابها وإنشاء مصنع كسوتها ، وتوسعة المطاف والمسعى وتعدد أدوارها توسعة على الحجاج ‏حتى أصبح يستوعب أكثر من مليوني حاج ومصل في آن واحد ، والعناية بالمقام وبئر زمزم وسقيا ورفادة الحاج ، والقوى الأمنية ووسائل السلامة والخدمات الصحية ومن ذلك إنشاء عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على أعلى المستويات، والخدمات المعيشية والسكنية والمواصلات والاتصالات والنقل والكهرباء والمياة، من خلال محطات تحلية المياة البحرية وجلبها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وكذلك الخدمات البلدية والبيئية والأرصاد ، والجوانب العلمية والاجتماعية والدعوية والتوعوية والتثقيفية والإعلامية .

وفِي سبيل استمرار تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والارتقاء بالخدمات ‏أنشأت المملكة هيئة تطوير مكة المكرمة ، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أُنشئت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ‏برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، وكذلك أنشئت شركة المشاعر المقدسة.