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“المياه الوطنية” تعلن استقرار الوضع التشغيلي للمياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

“المياه الوطنية” تعلن استقرار الوضع التشغيلي للمياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=760821
المناطق - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية استقرار الأوضاع التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه المنقولة من محطات تحلية المياه المالحة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب (775950) ألف م3 , لافتاً إلى أنه لأول مرة يتم تحقيق هذه الكمية، مقارنة مع الموسم الماضي، ليصل إجمالي كميات المخزون الاستراتيجي (1.82) مليون م3 تمثل 85 % من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ اجمالي كميات المخزون التشغيلي الفعلي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (830) الف م3، تمثل 77% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.
وأفاد أن كميات المياه الموزعة لليوم السابع من ذي الحجة على المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغت (766) ألف م3، ليصل معدل الضخ المستمر الى 22 ساعة في الأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة، على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام, مبيناً أن
الشركة استطاعت بفضل الله أن تواكب زيادة الطلب على المياه مع زيادة عدد الحجاج وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد الغامدي أنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للمياه حتى الآن، مع عدم رصد أي حالات تمس السلامة والصحة والأمن, منوهاً بالاهتمام الكبير بجودة المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل المستمرة حيث يتم سحب أكثر من ( 100 ) عينة يومياً وتحليلها في مختبرات الشركة بمنى وعرفات تدعمها المختبرات المتنقلة في المشاعر المقدسة ومختبر أقليمي مركزي في جدة .
وأشار إلى أهمية منظومة التشغيل الذكي التي تقوم بالتحكم والمراقبة للشبكة عن بعد عبر نظام (سكادا) ومتابعة الوضع التشغيلي والتنبؤ المبكر بالحالات التي تتطلب تدخل أو معالجة فضلاً عن ارتباط غرفة المراقبة والتحكم بمركز الاتصال الموحد وتطبيق تروية للتجاوب العاجل مع البلاغات وحالات الانكسار وجميع الحالات التي تتطلب مباشرة ميدانية لمعالجة تلك الحالات من خلال 25 مركزا للتشغيل والصيانة موزعة في المشاعر المقدسة, مزودة بالكوادر الفنية المؤهلة والمعدات التي تمكن فرق الصيانة من معالجة البلاغات بشكل فوري وسريع .
وبين رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية أن عدد بلاغات الصيانة التي تلقتها الشركة وتم معالجتها بالكامل بلغت ( 335 ) بلاغاً تمت معالجتها وفق أعلى المعايير المهنية .

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