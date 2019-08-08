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المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخ بالستي من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية في (سوق الربوع) وسقوطه داخل المحافظة

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المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخ بالستي من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية في (سوق الربوع) وسقوطه داخل المحافظة

المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخ بالستي من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية في (سوق الربوع) وسقوطه داخل المحافظة
http://almnatiq.net/?p=760828
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخ بالستي من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجه).

وأوضح العقيد المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني وتهديد هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.

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