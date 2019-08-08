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الاثنين المقبل.. محافظ أملج يرعى افتتاح مهرجان “شاطئ أملج 2019م”

الاثنين المقبل.. محافظ أملج يرعى افتتاح مهرجان “شاطئ أملج 2019م”

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الاثنين المقبل.. محافظ أملج يرعى افتتاح مهرجان “شاطئ أملج 2019م”

الاثنين المقبل.. محافظ أملج يرعى افتتاح مهرجان “شاطئ أملج 2019م”
http://almnatiq.net/?p=760832
المناطق-املج-فايز السميري:

يرعى سعادة محافظ أملج، زياد بن عبد المحسن البازعي، حفل افتتاح مهرجان شاطئ أملج 2019م، والذي تنظمه مؤسسة الإضاءة الزرقاء لتنظيم الفعاليات “بلولايت” بإشراف الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية بأملج، وذلك مساء يوم الإثنين 11 ذي الحجة 1440هـ الموافق 12 أغسطس 2019م على الشاطئ المفتوح بمنتزه الدقم السياحي ويستمر لمدة 20 يوم.

وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان شاطئ أملج 2019م المتحدث الإعلامي بإسم اللجنة، عبد الله بن عبد الرحمن النجار، أن فكرة المهرجان تأتي إنطلاقاً مما تتميز به أملج الحوراء من شواطئ خلابة بطبيعتها الساحرة ومساحاتها الرملية البيضاء وأشجار النخيل المطلة على البحر، حيث تتيح فعاليات المهرجان للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ من خلال عدة أنشطة تقام لأول مرة في محافظ أملج.

وبين أن المهرجان سيشهد عروض “الفلاي بورد” وعروض الألعاب النارية والليزر من داخل البحر لأول مرة، كما يتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بممارسة الألعاب البحرية الحماسية ورياضة الدبابات البحرية وتجربة الفلاي بورد، وكذلك بطولة كرة القدم الشاطئية والألعاب الهوائية الشاطئية للكبار والصغار، بالإضافة إلى الاستمتاع بالجلوس في الجلسات العربية المباشرة للشاطئ وتناول المأكولات المتنوعة من أكشاك الأسر المنتجة، ومشاهدة مسرح الفعاليات والذي يقدم عروضاً متنوعة لألعاب الخفة والمرايا والماجيك شو ومسابقات الأطفال.

وأضاف : قامت اللجنة المنظمة بإنشاء مرسى بحري خاص في أرض الفعاليات حيث ستنطلق منه قوارب النزهة على مدار أيام المهرجان في جولات بحرية للأهالي والسياح من العائلات والأفراد لتجربة الأجواء البحرية الجميلة.

وقدم نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان شاطئ أملج 2019م المتحدث الإعلامي بإسم اللجنة، عبد الله بن عبد الرحمن النجار، الشكر والامتنان لسعادة محافظ أملج رئيس لجنة التنمية السياحية على رعايته للمهرجان وثقته الكريمة بالتوجيه بإقامة احتفال أهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك “عيدنا أملج” ضمن فعاليات هذا المهرجان، كما قدم الشكر والتقدير للإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على موافقتهم لإقامة المهرجان والإشراف عليه، والشكر لشركاء المهرجان “لجنة التنمية السياحية بأملج، قطاع حرس الحدود بأملج، وبلدية أملج” متمنياً أن يستمتع الجميع بمهرجان نوعي ومختلف.

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