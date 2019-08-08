شخصيات إسلامية تشيد بإطلاق الشؤون الإسلامية الروبوت الآلي لتقديم خدمة الإفتاء لضيوف الرحمن

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أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله- للحج والعمرة والزيارة, بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد روبوت الفتوى الآلي, لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف البرنامج والبالغ عددهم خلال حج هذا العام1440هـ، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم في اطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال الإفتاء.

ففي البداية أكد إمام جامع النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية الشيخ جمال فودا أن هذه الخدمة تعد مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي, سائلاً الله بأن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية ويحفظ أمنها واستقرارها .

بينما قال الأمين العام لبيت المال بمدينة بنجاب بدولة باكستان الشيخ محمد سليمان: خدمة الروبوت الآلي خطوة موفقة وذكية لتقديم الافتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه, مفيداً أن الجميل في هذه الخدمة توفير لغات عالمية متعددة بحيث يتيح للجميع الاستفادة منه, رافعاً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة التي تعد الأولى على مستوى العالم الإسلامي.

من جهته قال مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية بموريتانيا علي اوديكا: ربط الافتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين عبر جهاز الروبوت فكرة نوعية بحتة تحسب لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية, رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على الرعاية والعناية, كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على تقديم كل سبل الراحة لهم من خلال تدشينه عددا من المبادرات النوعية.