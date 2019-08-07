محافظ الخفجي يفتتح شاطئ ومسبح حرس الحدود لذوي الإعاقة بالمحافظة

الخفجي - سطام الفروان

افتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، وبحضور مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود اللواء ناجي بن منصور الجهني و قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني، مساء اليوم الخميس (٧/ ١٢/ ١٤٤٠هـ)، شاطئ ومسبح ذوي الإعاقة بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وقد بدأ حفل تدشين الموقع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الرقيب أول نايف بن دغيمان المطيري، ثم ألقى قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني كلمة رحب فيها بسعادة المحافظ والضيوف منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -رعاها الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومتابعة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، قائلاً:” لا إعاقة مع الإرادة، وهذا المشروع يأتي امتداداً لمشاركات حرس الحدود المجتمعية خاصة لهذه الفئة الغالية”.

ثم ألقى قائد قطاع حرس الحدود بالخفجي العميد مشاري بن محمد المطيري كلمة بهذه المناسبة قدم من خلالها الشكر والتقدير للجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة التي ساهمت بجهودها لتيسير إقامه المشروع، وقدم بعدها المقدم البحري عبدالعزيز العنزي شرحاً تفصيلياً عن المشروع، كما ألقت رئيسة الجمعية الخيرية النسائية بالخفجي منتهى بنت حمد العيسى كلمة أشارت فيها إلى جهود معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي الداعمة لهذا المشروع المجتمعي الهام لذوي الإعاقة حتى أبصر النور، بعدها شاهد الحضور فيلماً مرئياً وثائقياً عن المشروع وعن حرس بعدها قام الحضور بجولة استطلاعية للمسبح والمرافق المعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن محافظ الخفجي والحضور استمعوا لشرح مفصّل عن المشروع من قبل سعادة اللواء ناجي الجهني مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة في المديرية العامة لحرس الحدود وعن المرافق التي يحتويها المشروع و الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وأضاف أن افتتاح الشاطئ ومسبح حرس الحدود لذوي الإعاقة بالخفجي يأتي ضمن المبادرات التي ينفذها حرس الحدود لخدمة ورعاية ذوي الإعاقة في جانب المسؤولية الاجتماعية بدعم وتوجيه مباشر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية- حفظه الله-، وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ، الذي يؤكد على تحويل هذه الشريحة الغالية على قلوبنا من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

وأبان أن مساحة المشروع تبلغ ( ٢٤٠٠ م)، ويحتوي على كل التجهيزات والمتطلبات لذوي الإعاقة، ويضم ممرًا من “الستانلس ستيل ” داخل البحر وممر خشبي على الشاطئ الرملي ومنطقة محددة الأبعاد للسباحة مجهزة بجوانب آمنة ودورات مياه ومواقف خاصة ومظلة انتظار ولوحات تحذيرية ولوحات تعليمات الشاطئ وبرج مراقبة وعوامات تحديد مناطق السباحة المخصصة لذوي الإعاقة.

واختتم المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن موقع السباحة المخصص لذوي الإعاقة في شاطئ محافظة الخفجي يُعد الخامس من نوعه الذي ينفذه ويشرف عليه حرس الحدود بعد المواقع الأربعة التي اُفتتحت في منطقة أبحر بمحافظة جدة، ومنطقة العيقة بشرم ينبع، وفي شاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر، وجزيرة المرجان بمنطقة جازان.