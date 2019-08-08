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98 محل أغلقته بلدية الخرج لمخالفتها

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98 محل أغلقته بلدية الخرج لمخالفتها

98 محل أغلقته بلدية الخرج لمخالفتها
http://almnatiq.net/?p=760921
المناطق _ الخرج
إستمراراً للجولات الرقابية المهنية والصحية لبلدية محافظة الخرج ، أغلقت إدارة الرقابة العامة بالبلدية  ٩٨ محل مهني وذلك لمزاولة أعمالهم دون تراخيص بلدية سارية و لعدم التجديد ، والتي تم فيها تطبيق الغرامات حسب الأنظمة والإشتراطات و تأتي الحملات الرقابية جزء من الجولات المهنية وتعد تلك الجولات المكثفة للادارات المعنية بالبلدية  للحد من مخالفي الأنظمة البلدية على كافة الأصعدة و الوصول لعمل بلدي دون مخالفين .
و تدعوا البلدية المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ وعبر الحساب الرسمي بتويتر [email protected]

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